中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年5月20日にXを更新し、同党のクラウドファンディングの特典として、抽選で小川淳也氏らから電話が掛かってくるという返礼品を提案した。「支援者と一緒に作る党なので」15日から開始した中道のクラウドファンディング。当初の目標1000万円は初日に達成し、21日昼時点で約7567万円集まり、達成率は756％となっている。なお、現在返礼品としては1000円〜5000円コースまでは、小川代表と山本香苗