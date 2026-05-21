GitHubは2026年5月20日、GitHubの従業員端末が「悪意のあるコードが仕込まれたVS Code拡張機能」によって侵害され、GitHub内部リポジトリのデータが外部に送信されたと発表しました。攻撃者側は約3800件のリポジトリにアクセスしたと主張しており、GitHubは「攻撃者側の主張はおおむね調査内容と一致している」と説明しています。Investigating unauthorized access to GitHub-owned repositories - The GitHub Bloghttps://github