◆チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、香港・シャティン競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２１日、シャティン競馬場前走のカタール・アミールトロフィーを勝って参戦するディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が２１日、シャティン競馬場で最終追い切りを行った。芝コースを単走で追われ、４ハロン４９秒５―２ハロン２２秒４をマークした。天本助手は「今日は芝