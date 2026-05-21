日本サッカー協会は２１日、６月６日の国際親善試合南アフリカ女子代表戦に臨む「なでしこジャパン」のメンバーを発表した。ＭＦ長谷川唯（２９）、ＤＦ熊谷紗希（３５）らが選出され、フェイエノールトのＤＦ竹重杏歌理（２３）、ノジマ相模原のＭＦ伊東珠梨（２３）が初招集された。女子アジア杯優勝に導いたニルス・ニールセン監督が先月２日に電撃退任され、直後の米国遠征では米国に１勝２敗。同遠征で監督代行を務めた狩