◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝２１日、美浦トレセン第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）に向けた１週前追い切りが２１日、美浦トレセンのＷコースで行われた。上原佑厩舎３頭が登場し、活発な動きを披露した。最初の組に登場した皐月賞３着のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）と、青葉賞覇者ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦