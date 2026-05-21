俳優の瀬戸康史が舞台「キュー」（白井晃演出家）に主演することが２０日、分かった。共演に有村架純や石田ニコル、井内悠陽らが出演する。芥川賞作家の上田岳弘氏の同名小説が原作。第二次世界大戦から現代、さらに７００年以上先の未来へ−。戦時を生きた人々の遺伝子を継ぐ男と原爆投下の記憶を宿す少女が出会い、壮大な時間軸の中で、“存在”そのものに問いを投げかける物語となっている。瀬戸は心療内科医として暮らし