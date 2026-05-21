豪ドル下げ一服、年内利上げ可能性なお残る米イラン戦争次第 弱い雇用統計を受け豪ドルは一時急落、早期の追加利上げ観測が後退している。 豪州4月の雇用者数は1万8600人減と予想外に減少し、失業率は4.5%と2021年11月以来の高水準となった。米イラン戦争によるエネルギーショックと豪中銀の連続利上げを受け、労働市場が冷え込み始めていることが示唆された。 ただ、豪中銀はインフレに不快感を示していることか