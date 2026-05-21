ドル円159円つける、やや円売り優勢も値動きは限定的 やや円売り、ドル円は一時159円大台をつけた。豪ドル円は113.30円台に反発している。 日本の貿易赤字拡大や財政悪化への懸念、金利差などを背景に円は売られやすい。ただ、値動きは限定的。米イラン協議への警戒感からマーケットは様子見姿勢を強めている。 トランプ米大統領は交渉は「最終段階にある」としつつも、イランが条件を受け入れない場合は攻撃を再開