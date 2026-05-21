オリックスは２１日、九里亜蓮投手がプレミアム・バーボンウイスキー「バッファロー・トーレス」のブランドアンバサダーに就任したことを発表した。チームは昨季に続き、サゼラック社と「バッファロー・トーレス」オフィシャルウイスキー契約を締結。人気を博した「バッファロー・トーレスハイボール」は、京セラドーム大阪内の店舗で購入できる。九里は「伝統ある『バッファロー・トーレス』のブランドアンバサダーに就任で