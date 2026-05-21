◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島は、育成・名原典彦外野手と支配下契約を結ぶと発表した。背番号は１２１から９２に変更となった。２５歳の俊足外野手。地元・広島の瀬戸内高から青森大を経て、２２年育成ドラフト１位で入団。昨オフに戦力外通告を受けたが、育成再契約を結び、今季で４年目を迎えていた。「支配下契約について急に伝えられたのでびっくりして、いまだに実感がないです