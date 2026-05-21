◇大相撲夏場所１２日目（２１日、東京・両国国技館）２敗を堅持した霧島（音羽山）。最後まで優勝争いに残ることは大関の責務だが、残り４日の対戦相手を予想すると、決して平坦な道ではない。対戦する新関脇の琴勝峰（佐渡ヶ嶽）は５日目から６勝１敗と波に乗っている。しかも、１９１センチ、１７２キロの大きな体を生かす相撲が増えてきた。前回の対戦（昨年の名古屋場所）では琴勝峰に軍配が挙がっている。立ち合いで馬力負