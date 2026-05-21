子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。５月３１日の第２４８４回は、「僕たちにはキラキラ生きる義務などない」山田ルイ53世（お笑い芸人）を放送する（テレビ静岡午前６時３０分から７時）。お笑いコンビ「髭男爵」のツッコミ担当を務めるゲスト講師は、日々ソワソワさせられる大きな存在として「SNS」を挙げる