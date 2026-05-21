シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。親交のある大物芸人を明かした。同番組で矢井田の交友関係をまとめた図が紹介されると、スタジオでは「凄い」「芸人しかいない」と驚がく。中でもオール巨人について、矢井田は「私の両親がよく行く、行きつけの寿司屋が巨人師匠と一緒で、私も大阪に帰った時とかに行ってた」と切り出した。そして「それ