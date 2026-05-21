日本サッカー協会は21日、来月6日に南アフリカ女子代表との国際親善試合（大阪・ヤンマーハナサカスタジアム）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表した。DF熊谷紗希（ロンドン・シティ）、MF長谷川唯（マンチェスター・シティ）ら常連組が選出され、DF竹重杏歌理（フェイエノールト）、MF伊東珠梨（ノジマ相模原）の2人が初招集された。今月就任した狩野倫久監督の初陣となり、同9日には南アフリカ代表