お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。父について語る場面があった。共にMCを務める「ブラックマヨネーズ」の吉田敬は、粗品の父について「お父さんのイメージがヤンチャっぽい雰囲気もあるし、逆に細身で賢い感じの親父のイメージもあるし」と予想し「どっちなん？」。粗品は「賢い系というよりはヤンチャなんかな？お調子者というか。身体大きくて太