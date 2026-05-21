DeNAは21日、8月4〜6日の阪神戦（横浜スタジアム）で実施する夏の恒例イベント「YOKOHAMASTAR☆NIGHT2026Supportedby横浜銀行」で着用する限定ユニホームのデザインを発表した。今夏のイベントのテーマは「BLUEBIRD―希望は、未来（そら）へ―」。横浜を愛する人々が灯す“希望の光”が重なり合った時に現れる青い鳥の羽をモチーフにしたデザインを採用している。。未来へ向かって羽ばたく姿をイメージした「BLU