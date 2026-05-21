◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）今季国内初戦の馬場咲希（21＝サントリー）は2バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの78を叩いた。出だしの10番でティーショットを右の林に入れると、2打目もラフに止まり、ダブルボギー発進とつまずいた。その後もミスが相次ぎ後半の1番からは3連続ボギーを叩いた。時差ボケや疲労も影響もあり思うようなプ