俳優の本仮屋ユイカ（38）が20日、自身のインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）の家族らと共に旅行に出かけたことを報告し、家族での写真を披露した。【写真】「眩しすぎて見えないぐらいステキな家族」妹・リイナ一家との“ほぼ顔出し”ショットを披露した本仮屋ユイカ※5ショットは2枚目ユイカは「少し前、妹家族と奄美大島へ @riina_motokariya 妹と奄美大島に来るのは3回目。何度来ても、『