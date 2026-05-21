オリックスは21日、九里亜蓮投手がプレミアム・バーボンウイスキー「バッファロー・トレース」のブランドアンバサダーに就任したことを発表した。球団は昨季に続いて、ザセラック社との「バッファロー・トレース」オフィシャルウイスキー契約を締結。昨季京セラドームで人気を博した「バッファロー・トレースハイボール」を、引き続き球場で購入可能となった。バッファロー・トレース蒸留所は、世界で最も受賞歴のある蒸留