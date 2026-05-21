NHKは21日、サッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説に本田圭佑（39）を起用することを発表した。NHK総合で中継する初戦のオランダ戦と、第3戦のスウェーデン戦を解説する。同日には、日本テレビがサッカーW杯の「日本戦スペシャルアンバサダー」に本田が就任したと発表。同系列局が中継する日本の第2戦、6月21日チュニジア戦の中継に登場し、解説も担当する。本田は10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会のW