中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で発言する高市首相＝21日午後、首相官邸高市早苗首相は21日、中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて「小規模事業者から切実な声が多数ある」と述べた。流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示した。首相はナフサ由来の塗料やシンナーで流通の目詰まりがあるものの「個別企業にアプローチし、状況を理解いただき解決につながっている」と話し