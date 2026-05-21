森ビルは２０日、辻慎吾社長（６５）が代表権のない会長となり、後任に 向後（こうご）康弘取締役常務執行役員（５８）を昇格させる人事を発表した。６月の株主総会後の取締役会で正式決定する。社長交代は２０１１年以来１５年ぶりで、２代続けて創業家の森家以外からの就任となる。「森ビルらしさ」引き継ぐ仕事の原点は、２０歳代から携わった六本木ヒルズの再開発事業にある。約４００人の権利者から同意書を集めるなど苦