21日午前、秋田市御所野の市道でクマが目撃されました。住宅街での目撃に警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、21日午前10時50分ごろ、秋田市御所野地蔵田二丁目の市道にクマ1頭がいるのを、仕事中だった50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。御所野学院中学校・高校までは約300メートルの住宅街での目撃で、近くにはショッピングモールもありま