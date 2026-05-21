5月21日、シーホース三河は、角野亮伍、久保田義章の2選手と2026－27シーズンの契約継続に合意したことを発表した。両選手ともに2年契約の2年目を迎える。 29歳の角野は、192センチ90キロのシューティングガード兼スモールフォワード。藤枝明誠高校からNCAAディビジョン2のサザンニューハンプシャー大学に進学し、2020－21シーズンに大阪エヴェ