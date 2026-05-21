タムラ製作所が上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２７年３月期第１四半期に投資有価証券売却益１５億２２００万円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS