午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８９、値下がり銘柄数は３４０、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、電気機器、非鉄金属、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは鉱業、保険、海運など。 出所：MINKABU PRESS