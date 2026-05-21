（台東中央社）台湾原住民（先住民）族プユマ族に伝わる木工芸「tu'tu'」が8日、文化部（文化省）により正式に原住民族文化資産の重要伝統工芸として登録された。これに合わせて木工芸の技術を持つ台東県台東市カサバカン（建和）集落の頭目、ハク（陳文生）さんが、人間国宝に相当する重要伝統工芸保存者として認定された。19日には饒慶鈴（じょうけいれい）台東県長がハクさんを訪ね、祝意を伝えた。文化部によれば、ハクさんは1