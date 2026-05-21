韓国メディアが巨人好調の要因としてイ・スンヨプ（李承菀）一軍打撃コーチの存在を挙げている。『OSEN』が5月21日、「“本塁打王”イ・スンヨプ打撃コーチの存在感か、巨人が3年ぶりに本塁打数1位、直近7連勝、サヨナラ本塁打2本」と題して報じた。【写真】巨人で“エース目前”から怪我、離婚、元妻の急逝…韓国人投手の悲痛な半生巨人は今月20日、ヨークいわきスタジアムで行われたヤクルト戦で2-0の勝利を収めた。初回に