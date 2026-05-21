ナチュラルコスメブランドのSABON（サボン）は6月11日、キンプトン新宿東京にてアフタヌーンティー「Minty Spark Yuzu Cooling Afternoon Tea」を期間限定で開催します。■スパークリングユズのアロマがベースのスイーツや食べられるボディスクラブなどを展開同企画は、SABONが展開する夏季限定「ミンティスパーク・ユズ コレクション」をイメージしたメニューが味わえるアフタヌーンティー。「ミンティスパーク・ユズ コレクショ