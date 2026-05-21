ファミリーマートは5月29日より、韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」のミニサイズを、全国の店舗にて期間限定で順次発売します。■ティント・グロス・マスカラがハートチャーム付きのミニサイズに同シリーズは、持ち運びしやすいミニサイズにくわえ、ファッションの一部として楽しめるハートチャーム付きの限定コレクションとなっています。「ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」（990