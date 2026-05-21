学校の定期テストなどで、一生懸命覚えたのにいざテストが始まったら思い出せない…なんて経験ありませんか？ 【写真を見る】呼吸のタイミングが｢記憶｣に関係している!? 暗記のコツは…覚える時に｢吐く｣ 答える時も｢吐く｣ ｢声を出しながら英単語を覚える行為は、理に適っている｣ 兵庫医科大学や愛知県岡崎市にある生理学研究所などの研究チームは、人が覚えた内容を思い出す早さが「覚える時」と「答える時」の“呼吸のタ