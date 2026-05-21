日本テレビは21日、6月に開幕を控えるFIFAワールドカップ2026に向け、本田圭佑を日本戦スペシャルアンバサダーとして起用することを発表した。日本テレビ系は本大会のうち15試合を全国生中継。日本代表のグループステージ第2戦となるチュニジア戦（日本時間21日13時キックオフ）の中継も同局が担当する。本田はスペシャルアンバサダーとして、同試合の中継で現地から出演。日本テレビは「運命の一戦を圧倒的な熱量で伝えていた