イギリスのウィリアム王子が、ヨーロッパリーグ（EL）優勝を果たしたアストン・ヴィラを祝福した。アストン・ヴィラは20日に行われたEL決勝でフライブルクと対戦し、3−0で快勝した。この結果、アストン・ヴィラはクラブ史上初のEL制覇を達成。また、1995−96シーズンのリーグ・カップ優勝以来、30年ぶりのタイトル獲得になったほか、欧州大会では1981−82シーズンのUEFAチャンピオンズカップ（現CL）以来、44年ぶりの優勝を飾