日本テレビは５月21日、北中米ワールドカップの“日本戦スペシャルアンバサダー”に、本田圭佑の就任を発表した。本田は前回大会、アディショナルタイムの長さに「７分!?」と驚きの反応を見せるなど、独自の視点かつファンの目線に合わせた解説が大きな話題を呼んだ。今大会でも現役選手ならではのリアルな視点と鋭い分析で、サッカー日本代表の「最高の景色」への挑戦を盛り上げる。４年に１度、世界が興奮に包まれるサッカ