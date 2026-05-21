【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース 企画『INI STUDIO』にて、藤牧京介のオリジナル楽曲「Yourself」が5月25日デジタルリリースされることが決定した。 ■両者のタッグは2025年の「Pay Back」以来2度目 藤牧京介は、2025年3月に初のソロ楽曲「Pay Back」をリリース。同曲はパフォーマーとしてだけでなく、作家と