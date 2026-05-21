21日14時現在の日経平均株価は前日比2082.51円（3.48％）高の6万1886.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは340、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト が294.46円、東エレク が247.39円、イビデン が150.51円、ＴＤＫ が108.61円と続く。 マイナス寄与度は82.87