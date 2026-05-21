中国メディアの中国新聞網によると、サッカーのU17男子中国代表を率いる浮嶋敏監督は、日本時間23日のアジアカップ決勝で対戦する日本について、グループステージ（GS）で1-2で敗れたことに言及。「チームはすでにGSで日本に敗れた中から経験と教訓を総括した」とし、決勝に向けて、自分たちの長所と相手の攻撃・守備の理念を結び付けた上で手を打っていきたいと語った。中国は今大会のGSでインドネシアと日本に敗れて崖っぷちに追