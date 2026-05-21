俳優の山田孝之（42）が19日配信ABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」にゲスト出演。10代で新宿・歌舞伎町に通っていた過去を告白した。今回のロケ地である新宿・歌舞伎町。MCのNaokimanから「歌舞伎町は行かれたりしますか？」と質問した。山田は「15〜16歳のときよく行ってました」と衝撃告白。共演者たちから「早いな！」と驚きの声が止まらなかった。「東京出てきてすぐで、仕事もない、お金もない、友達もいな