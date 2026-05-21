株式会社日テレWandsは18日（月）、西本圭吾（27）がのオフィシャルファンクラブサイト「KEIGO NISHIMOTO OFFICIAL FAN CLUB」を開設したことを発表した。 SVリーグ男子の広島サンダーズに所属し、男子日本代表メンバーにも名を連ねている西本。189cmとミドルブロッカーとしては小柄ながら持ち前の跳躍力でブロックを量産するほか、その明るいキャラクターでも人気を誇る。 ファンクラブ