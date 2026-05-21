デサントジャパン株式会社は18日（月）、5月より『ムーブスポーツ』ブランドにおいて、ウルフドッグス名古屋に所属する水町泰杜とブスト・アルシーツィオ（イタリア）に所属する関菜々巳とスポーツウェア、サポーター等に関するアドバイザリー契約を締結したことを発表した。 機能性と心を高揚させるデザインで、スポーツに関わる人たちの次の一歩を後押しすることをコンセ