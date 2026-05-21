20日（水）、公益社団法人SVリーグ（SVL）は2026-27シーズンの大同生命SV.LEAGUE WOMEN・MEN（SVリーグ女子・男子）において、タイで公式戦を開催することを発表した。 SVリーグは国際戦略においてアジアを重点市場と位置づけ、「日本のバレーボールリーグ」から「アジアの バレーボールリーグ」への発展を目指しており、その一環としてSVリーグ初の試み