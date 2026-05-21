大同生命SV.LEAGUEでは、2025-26シーズン終了に伴い、各クラブから退団や契約満了が発表されている。その中でも注目したいは、髙橋藍・小川智大・佐藤駿一郎・藤中優斗の4名だ。 いずれも退団は発表されているが、2026年5月15日時点で新天地の公式発表は出ていない。本記事では、今季で所属クラブを退団する4名の予想移籍先とプレースタイルについて解説する。 髙橋藍｜ポーランドリーグ