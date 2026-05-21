日本テレビは21日、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の「日本戦スペシャルアンバサダー」に本田圭佑（39）が就任したことを発表した。同系列局が中継する日本の第2戦、6月21日チュニジア戦に“出場”する。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で開催され、史上最多48チームが激闘を繰り広げる歴史的な大会。この記念すべき大会で、まだ見ぬ「最高の景色」優勝を目指す日本の戦いを熱く盛り上げるべく、日本人として