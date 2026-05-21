俳優の出口夏希が、レディースブランド「CELFORD(セルフォード)」のオフィシャルオンラインサイトに登場。“出口夏希が魅せる6つの美学”と題した企画を届けている。【写真たくさん】さまざまな衣装で…「6つの美学」で魅せた出口夏希上質なサマーツイードの風合いや、躍動するフリルなど、CELFORDの美学が息づく6つのディテール。出口がまとう姿には、美しさのなかに芯の強さが宿る。■出口夏希「ミスセブンティーン2018」に