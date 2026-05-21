カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で、6月から開催されるFIFAワールドカップ2026。今大会から史上最多48チームが参加し、4年ぶりに世界一をかけた戦いが始まります。8大会連続8度目の出場となる日本は、グループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。これまでの最高成績であるベスト16を塗り替え、『最高の景色』である優勝を目指します。そのワールドカップで日本人初となる3大会連続ゴールを挙げ、日本人