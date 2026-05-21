モデルで女優の中条あやみ（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。ドラマで共演中の先輩女優とのプライベートショットを披露した。「5話では田鎖さんを置いて詩織は晴子さんとご飯に行くのですが」とTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜後10・00）で共演中の女優の井川遥とのツーショットを公開。「本当に井川さんがご飯に一緒に行ってくださる日が来るなんて」とプライベートで食事に行ったことを明かした。「ウキウキる