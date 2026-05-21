21日午前9時半ごろ、茨城県常総市の首都圏中央連絡自動車道（圏央道）常総インターチェンジ（IC）付近で、大型トラックや乗用車など計4台が絡む事故が起きた。県警高速隊によると、8人が病院に搬送され、うち1人の死亡が確認された。高速隊によると、当時現場付近は渋滞しており、乗用車に大型トラックが追突した可能性がある。詳しい状況を調べている。