【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２０日、台湾への武器売却を巡り、頼清徳（ライチンドォー）総統との直接対話に再び言及した。記者団が、頼氏に電話するかどうかを尋ねたのに対し、「彼と話す。私は誰とでも話す」と述べた。トランプ氏が実行に移せば、中国の反発は必至だ。トランプ氏は１４〜１５日に中国の習近平（シージンピン）国家主席と会談後、中国が強く反対する台湾への武器売却が議題に上ったと説