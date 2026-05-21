俳優の高橋ひかるが２１日、都内でスキンケアブランド「ＬｉｓＢｌａｎｃ（リスブラン）」のアンバサダー就任イベントに、お笑いコンビ・ＥＸＩＴと出席した。高橋は「ブランドのイメージカラーを意識した」という水色のワンピースで登場し「（ブランドに）同化してしまおうという意気込みで」と、力の入れ具合を見せた。撮影は「いつもよりお肌をドアップで撮影したので緊張した」と明かすも「前日はたっぷり睡眠が取れたの