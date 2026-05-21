リクスタは2026年5月20日、Webサイト「神社がいいね・お寺がいいね」および「神社がいいね」「お寺がいいね」「御朱印帳」アプリのユーザーを対象に、昨年6月〜8月の期間に参拝数の多かった神社・お寺を集計した「2026年紫陽花のシーズン!初夏の神社・お寺トレンドランキングベスト15(全国版)」を発表した。本調査は2025年6月1日〜2025年8月31日を対象期間とし、同社がユーザーオススメ度4.0以上の神社・お寺を抽出して独自の審査